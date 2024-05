Il Brighton vuole tenerlo, De Zerbi pensa all'addio: "Se non sarò felice..."

Ultime calcio - Nelle scorse ore il Brighton ha organizzato un forum pubblico al quale ha partecipato anche l'allenatore Roberto De Zerbi, accompagnato all'evento dall'amministratore delegato della società inglese Paul Barber. De Zerbi ha parlato del suo futuro:

"Vuoi la verità? Non sto lavorando per la carriera, ma per svegliarmi felice la mattina. E se sarò felice in futuro al Brighton, non ci sarà una squadra che potrà portarmi via, se io non voglio. Ma se io non sono felice la mattina, se non sento la motivazione di lavorare come la scorsa stagione e anche questa in corso, questo può cambiare. Perché non sarei in grado in dare il meglio di me. Se ci riesco posso spingere i giocatori a fare lo stesso, altrimenti è difficile. Non posso cambiare faccia, se non sento qualcosa di forte, che va oltre il lavoro, diventa dura". Una risposta che ha lasciato stupiti alcuni dei presenti.

Poi è intervenuto Barber: "Tranquilli, gli porterò il cappuccino e il cornetto tutte le mattine... Qualsiasi cosa di cui abbia bisogno". E a quel punto De Zerbi, scherzando, ha ribattuto: "Non c'è abbastanza cappuccino...".