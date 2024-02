Hamsik sarà al Maradona per Napoli-Barcellona, ma non c'entrano le voci sull'esonero di Mazzarri: i dettagli | ESCLUSIVA

Marek Hamsik in tribuna per Napoli-Barcellona. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24 la leggenda azzurra, salvo un dietrofront last minute, seguirà l’attesissima gara degli ottavi di Champions League contro i blaugrana a poche postazioni dal patron partenopeo Aurelio De Laurentiis.

La sua presenza a Fuorigrotta già era programmata da diverse settimane e non c’entrano nulla le voci che lo vorrebbero come vice nello staff di Francesco Calzona come possibile allenatore del Napoli calcio.

Hamsik al Maradona per Napoli-Barcellona

Hamsik, record man di presenze nella storia del club, ha lasciato il cuore e tanti amici in città e quando gli impegni professionali lo consentono ne approfitta per fare dei veri e propri blitz nel capoluogo partenopeo.

Chissà che la sua presenza non possa scuotere anche il suo maestro Walter Mazzarri la cui esperienza sulla panchina napoletana sembra essere davvero agli sgoccioli.

In una intervista dello scorso maggio, Hamsik commentò così la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli di Spalletti:

"Napoli è un pezzo di me, questo scudetto non è mio ma di chi ha lottato e lo ha vinto. Io ho vissuto delle feste indimenticabili, come per la Coppa Italia vinta nel 2012, dopo 22 anni che non si vinceva nulla. Io so cosa è la voglia di rinascita dei napoletani, l'ho toccata con mano appena sono arrivato, con Lavezzi. Ed è per questo che sono felice".

RIPRODUZIONE RISERVATA