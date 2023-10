Garcia-Giuffredi, scoppia la pace: lungo incontro chiarificatore, fatta una promessa al mister | ESCLUSIVA

Giornata movimentata in casa SSC Napoli. Dopo il blitz annunciato stamane da tutti i quotidiani del presidente Aurelio De Laurentiis presso il Konami Training Center, per monitorare lo stato d'animo dello spogliatoio e supportare Rudi Garcia di persona dopo lo scivolone interno con la Fiorentina, a fare da un blitz improvviso è stato anche il noto agente Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo e dei tesserati Matteo Politano, Mario Rui e Gianluca Gaetano.

La sua presenza non è passata inosservata agli addetti ai lavori, e un passo importante è stato mosso per ricompattare l'ambiente: c'è stato infatti un incontro chiarificatore tra il procuratore e il tecnico francese che nelle scorse settimane tramite i media si erano beccati a distanza.

Garcia-Giuffredi, incontro a Castel Volturno

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, le parti hanno discusso per oltre mezz'ora, e da parte di Giuffredi è stata ribadita totale fiducia verso la guida tecnica e garantito il massimo impegno da parte dei suoi assistiti. La presenza del presidente e l'improvvisata di Giuffredi, che vanta il numero più alto di giocatori assistiti in rosa da un solo agente, non è casuale: l'intento è quello di ricompattare lo spogliatoio e ripartire con una nuova marcia e spirito propositivo già dalla trasferta contro il Verona in programma il 21 ottobre dopo la sosta.

