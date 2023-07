"A casa di Jack", scopri quando andrà in onda il nuovo speciale di CalcioNapoli24

CalcioNapoli24 annuncia il lancio di “A casa di Jack“, il film documentario sull’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori. Martedì 11 luglio alle ore 21:00 andrà in onda su CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 DTT) e mercoledì 12 luglio, invece, sempre alle ore 21, sul nostro canale YouTube. Il documentario è sponsorizzato Union Gas & Luce e Newsgioco.

Circa 80 minuti di puro divertimento, dove vi mostreremo i luoghi dove Jack è cresciuto, vi presentiamo i volti di chi l'ha vissuto nel quotidiano e lo ha lanciato in campo, sin da piccolo. La vita, le passioni, le curiosità di un vero Campione d'Italia. Nei mesi scorsi la troupe di CalcioNapoli24, formata da Ciro Novellino ed Emanuele Bernardo, è stata a Castel Maggiore per raccogliere le testimonianze e ricordi relativi a Giacomo Raspadori.

Tra le testimonianze raccolte ci sono il vice presidente dell'ASD Progresso Calcio, Umberto Molinari, Francesco Turrini, suo ex allenatore al Sassuolo, oltre ad altri suoi ex allenatori tra scuola calcio e Sassuolo, passando per chi, veramente lo conosce bene. Di chi si tratta? Basta sintonizzarsi martedì su CalcioNapoli24 Tv e mercoledì sul nostro canale Youtube per scoprirlo: vieni 'A casa di Jack' insieme a noi!