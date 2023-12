De Laurentiis (finalmente) ci mette la faccia, ma basterà? I fischi chiudono un 2023 indimenticabile

Notizie Napoli calcio. Il 2023 del Napoli campione d'Italia termina con uno scialbo 0-0 al Maradona contro il Monza, che costa agli azzurri i sonori fischi dei tifosi partenopei. Una squadra svuotata, senza mordente e con tante assenze che non possono essere un alibi: il cambio in panchina con il passaggio da Garcia a Mazzarri non è servito per riportare "in vita" il Napoli, anzi l'involuzione è stata ancor più preoccupante (soprattutto negli uomini chiave).

Encefalogramma piatto per la squadra, ormai aggrappata alle giocate dei singoli che però risultano sterili e quasi mai efficaci. La squadra produce ma non riesce a concretizzare, innervosendosi alle prime difficoltà. Uno storico 2023 si chiude come nessuno si sarebbe immaginato, colpa di scelte errate che sono state prese in estate: dal mercato alla nomina del nuovo tecnico, le decisioni di De Laurentiis hanno aperto la porta ad un tracollo record per una squadra con il tricolore sul petto.

Lo scorso anno le inseguitrici del Napoli di Spalletti sostenevano che "a gennaio inizierà un nuovo campionato", ora è l'augurio che lo stesso Napoli si pone: serve intervenire pesantemente sul mercato e sulla testa di questi giocatori per salvare il salvabile. Ad oggi, inutile mentirsi, l'obiettivo quarto posto è quasi utopico per quanto mostrato dalla squadra di Mazzarri, che sembra peggiorare di partita in partita. Gli impegni sono ancora tanti, dalla Supercoppa alla Champions League, ma gli auspici per questo 2024 sono tutt'altro che rosei.

De Laurentiis dopo il Monza è intervenuto in conferenza stampa, ammettendo le proprie colpe per questa stagione disastrosa: un bell'esame di coscienza, forse tardivo (ricordate il famoso 12 agosto?) ma che mostra un lato del presidente quasi inedito, con il patron che per una volta mette da parte il proprio ego e prova a porre i primi correttivi. La stagione del 2023/24 sarà ricordata come quella del ridimensionamento dopo il grande trionfo atteso 33 anni, ma il Napoli ha già dimostrato di saper ripartire e tornare più forte. Serviranno scelte mirate ed un pizzico di auto-critica per portare in porto una nave che è totalmente in balia delle onde: De Laurentiis faccia ciò che deve, servono risposte (concrete e non solo parole) soprattutto da chi ha deciso quale rotta intraprendere.