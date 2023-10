Gestione cambi, nessuna polemica e un dato che dà ragione a Garcia: il turnover è un marchio di fabbrica

Turnover si, turnover no: è un pò la domanda che tutti gli allenatori si fanno ma alla quale Rudi Garcia sa dare una risposta, facendone un qualcosa di importante in vista dei tanti impegni ravvicinati tra campionato e Champions League. Sono stati 13 giorni di fuoco e non è ancora finita e, così, con il Lecce ecco arrivare la rotazione, in vista del Real Madrid.

Rudi Garcia

Turnover Garcia come marchio di fabbrica

In panchina sono finiti Mario Rui, ma non fa notizia più di tanto in quanto l'alternanza con Olivera sembra essere sempre scontata in ogni gara, oltre a Matteo Politano che, con la partenza di Lozano è diventato il titolare della fascia destra, ma soprattutto Victor Osimhen. E qui va spesa qualche parola in più: dopo Bologna e le polemiche TikTok per i video pubblicati dalla SSC Napoli, sono arrivate tante voci e soprattutto tanto malessere in lui, appoggiato anche dai commenti del proprio procuratore. In campo con l'Udinese e in gol senza esultare, la sua esclusione dal primo minuto aveva fatto subito pensare ad una 'punizione' legata allo sfogo del nigeriano, ma era semplice turnover. Entra al primo minuto della ripresa, su pennellata di Kvaratskhelia trova il gol ma anche in questo caso non esulta. Sono stati 45' i minuti di riposo, anche perchè col Bologna era uscito soltanto al minuto 86'.

Anche Kvaratskhelia è stato a lungo gestito e si continua a farlo: al di là del cambio con polemica a Genova, uscito al minuto 88' per Zerbin, Garcia decide di sostituirlo spesso intorno alla metà del secondo tempo. Anche ieri al minuto 58', è stato gestito così come Politano, entrato nello stesso minuto. A lasciargli spazio Lindstrom e Raspadori, uno al debutto dal primo minuto e l'altro sempre più presente nello scacchiere di Garcia, anche da subentrato. Per non parlare della difesa, anche se il discorso è leggermente diverso, in quanto a fare gli straordinari sono Di Lorenzo, sempre presente, oltre a Natan e Ostigard, complici gli infortuni di Juan Jesus e Rrahmani.

Turnover si o turnover no, Garcia ha la sua risposta. E ha soprattutto un dato dalla sua: quattro gol dalla panchina finora, tre proprio a Lecce con gli ingressi di Osimhen, Gaetano e Politano.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli