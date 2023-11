DIRETTA VIDEO Atalanta Napoli: Anguissa c'è, panchina per Osimhen

Atalanta Napoli Tv - Atalanta Napoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. La 13a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Walter Mazzarri che scende in campo contro l'Atalanta di Gasperini. Il Napoli vuole provare a riscattarsi dopo un inizio di stagione difficile, la speranza è quella di affrontare al meglio il resto della stagione. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

DIRETTA VIDEO Atalanta Napoli

Atalanta Napoli Tv - La partita di campionato della tredicesima giornata del calendario di Serie A che si giocherà allo stadio Maradona.

Se non visualizzi la nostra diretta, clicca qui per guardarla!

Diretta testuale Atalanta Napoli

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini.A disposizione: Musso, Rossi, Bonfanti, Hateboer, Holm, Ruggeri, Zortea, Adopo, Miranchuk, Muriel, Scamacca.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.A disposizione: Meret, Contini, Jesus, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Osimhen, Simeone, Zerbin.

16,47 - "Africa, terroni!" Arrivo Napoli al Gewiss Stadium: solita vergogna a Bergamo! | VIDEO CN24

16,38 - Napoli arrivato allo stadio! Azzurri accolti dai soliti cori beceri dei tifosi bergamaschi.

Atalanta Napoli in diretta con la cronaca della partita di Serie A. Segui il live della gara con la 13esima giornata di campionato che vede affrontarsi due squadre che hanno una differenza importante di qualità.La partita di campionato si giocherà alle ore 18:00 nel lunch match domenicale al Gewiss Stadium di Bergamo.

25/11/2023 sabato ore 18:00 Atalanta Napoli

Atalanta Napoli dove vederla Tv e streaming?

Prossima partita Napoli: calendario Serie A e Champions League

Prossimo turno Serie A: calendario

Atalanta Napoli 2023/24: in diretta su Calcio Napoli 24

Atalanta Napoli Serie A in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.