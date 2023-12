Da Frosinone - La sfida con il Napoli non è un peso: la squadra di Di Francesco vuole regalarsi un momento storico

Notizie calcio. L'edizione odierna di Tuttosport, in un articolo a cura di Giulio Halasz, ha analizzato il momento del Frosinone in vista della gara di questa sera contro il Napoli per gli ottavi di Coppa Italia:

Quello che per tante squadre risulta essere più un peso che un traguardo da raggiungere per il Frosinone potrebbe rappresentare un momento storico. L'ottavo di finale in programma stasera allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli, infatti, non è una gara come le altre per i ciociari che mai nella loro storia sportiva hanno raggiunto questo punto della Coppa Italia. La competizione tricolore non è il principale obiettivo della formazione allenata da mister Eusebio Di Francesco, concentrata nel raccogliere punti salvezza ma, come è noto, simili appuntamenti possono essere occasione ghiotta per aumentare l'autostima e rendere ancor più euforico un ambiente già ampiamente soddisfatto del cammino portato avanti.