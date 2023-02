Vedere Osimhen e Kvaratskhelia in Champions costa caro: prezzi biglietti anche raddoppiati! Il confronto con Barça e Real

Sapete quando si dice che i biglietti vanno a ruba? È esattamente ciò che sta succedendo, ormai da qualche settimana, per le partite del Napoli. Accaparrarsi un biglietto per assistere dal vivo ad un match della squadra di Spalletti, avere la possibilità di guardare a decine di metri di distanza - e non dalla televisione - Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e compagni, è diventata una corsa all’ultimo tagliando. Anche per Napoli-Eintracht Francoforte, andata degli ottavi di finale di Champions League, è andata così.

di Claudio Russo (@claudioruss)

File di utenti in coda su TicketOne lunghe dai 7mila ai 22mila utenti, ansiosi di mettere le mani virtuali su uno dei circa 50mila biglietti disponibili. A prescindere dal prezzo, dai 60 euro della curva ai 250 euro della tribuna Posillipo. Considerando l’importanza della partita di Champions League, è comprensibile l’aumento del prezzo dei biglietti. Ma di quanto? Facciamo un confronto con i costi delle altre tre partite di ottavi di Champions League giocate a Napoli, così come il raffronto con i prezzi delle tre partite dei gironi che si sono tenute al Maradona.

SSC Napoli, i prezzi degli ottavi

I 250 euro della Tribuna Posillipo sono il prezzo più alto di un biglietto allo stadio Maradona, ma non è una novità: nel 2020 valevano lo stesso con il Barcellona, così come nella seconda fase di vendita in occasione del Real Madrid nel 2017. Con i blancos, nella prima fase di vendita, erano fissati a 190 euro. Più convenienti, a confronto, quelli di Napoli-Chelsea nel 2012: 180 euro.

La tribuna Nisida vede il prezzo scendere: i 150 euro per un tagliando si pongono a metà tra i 120 euro del Chelsea, undici anni fa, ed i 190 di Barcellona e Real Madrid (seconda fase, per la prima erano a 150).

Per quanto riguarda i Distinti, prezzo uguale: i 100 euro per vedere l’Eintracht Francoforte sono gli stessi che vennero spesi per il Chelsea e per il Real Madrid (prima fase). Salirono a 130 per il Barcellona e per la seconda fase di vendita con il Real Madrid.

Le curve? L’Eintracht si pone a metà con 60 euro tra prima fase Real Madrid, 50, e Barcellona, 70, gli stessi della seconda fase dedicata a Napoli-Real Madrid. Decisamente più bassi ai tempi di Napoli-Chelsea, solo 30 euro.

Napoli-Chelsea 2012

Tribuna d'Onore € 250

Tribuna Posillipo € 180

Tribuna Nisida € 120

Distinti € 100

Tribuna Laterale Inferiore € 80

Curve € 30

Napoli-Real Madrid 2017 (in due fasi)

Tribuna d'Onore € 250-350

Tribuna Posillipo € 190-250

Tribuna Nisida € 150-190

Distinti € 100-130

Tribuna Family € 80-120

Curve € 50-70

Tribuna Family ridotto € 40-60

Napoli-Barcellona 2020

Tribuna Posillipo € 250

Tribuna Nisida € 190

Tribuna Family € 120 (adulto)/ € 40 (under 12)

Distinti € 130

Curve € 70

Napoli-Eintracht Francoforte 2023

Tribuna Posillipo € 250

Tribuna Nisida € 150

Tribuna Family € 80 (adulto)/€ 40 (under 12)

Distinti € 100

Curve € 60

SSC Napoli, i prezzi della Champions 2022-23

I prezzi di Napoli-Eintracht hanno visto una netta impennata in alcuni settori, rispetto ai match con Liverpool, Ajax e Rangers Glasgow: la tribuna Posillipo si inerpica dai 100 ai 250 euro (dagli 80 ai 200 euro per gli abbonati), la Nisida raddoppia da 75 a 150 (da 60 a 120 per abbonati). Enorme l’aumento della Tribuna Family (dai 15 euro per un adulto ed un Under 12 si arriva a 120 euro), mentre per Distinti e Curve scompare la differenza tra anello superiore ed inferiore: dai 35 e 70 euro (28 e 56 euro per abbonati) si arriva ai 100 euro unici; così come dai 25 e 50 euro (20 e 40 per abbonati) si arriva ai 60 euro per la singola curva.

Biglietti Champions League Napoli 2022-23

Napoli-Eintracht Francoforte

Tribuna Posillipo € 250 (abbonati € 200)

Tribuna Nisida € 150 (abbonati €120)

Distinti anello superiore € 100 (abbonati € 80)

Distinti anello inferiore € 100 (abbonati € 80)

Curva anello superiore € 60 (abbonati € 48)

Curva anello inferiore € 60 (abbonati € 48)

Tribuna Family € 80 (adulto)/€ 40 (under 12)

Napoli-Liverpool

Tribuna Posillipo: € 100 (abbonati € 80)

Tribuna Nisida: € 75 (abbonati € 60)

Distinti Superiori: € 70 (abbonati € 56)

Distinti Inferiori: € 35 (abbonati € 28)

Curve anello superiore: € 50 (abbonati € 40)

Curve anello inferiore: € 25 (abbonati € 20)

Tribuna Family: € 10 / € 5 (Under 12)

Napoli-Ajax

Tribuna Posillipo € 100 (abbonati € 80)

Tribuna Nisida € 75 (abbonati € 60)

Distinti anello superiore € 70 (abbonati € 56)

Distinti anello inferiore € 35 (abbonati € 28)

Curva anello superiore € 50 (abbonati € 40)

Curva anello inferiore € 25 (abbonati € 20)

Tribuna Family € 10/€ 5 (under 12)

Napoli-Rangers

Tribuna Posillipo € 100 (abbonati € 80)

Tribuna Nisida € 75 (abbonati € 60)

Distinti anello superiore € 70 (abbonati € 56)

Distinti anello inferiore € 35 (abbonati € 28)

Curva anello superiore € 50 (abbonati € 40)

Curva anello inferiore € 25 (abbonati € 20)

Tribuna Family € 10/€ 5 (under 12)

