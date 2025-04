Infortunio Buongiorno, Il Mattino: ecco cosa filtra, Conte aspetta con ansia la giornata di domani

Ultime notizie SSC Napoli - L'unica brutta notizia della serata di ieri è l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Ne parla l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"A preoccupare di più è certamente Buongiorno: aveva saltato le ultime uscite per un problema fisico che pareva rientrato, ieri sera ha alzato nuovamente bandiera bianca per un risentimento alla coscia destra. Bisognerà aspettare un po', almeno altre 24 ore. Il fastidio tendineo sembrava superato, andrà rivalutato insieme con lo staff medico. Conte domani capirà se potrà averlo a disposizione per Lecce. Aveva spinto forte per rientrare contro il "suo" Torino. Forse troppo forte. Una botta al bacino per Anguissa (in uno scontro con Ilic) e un pizzico di preoccupazione per Lobotka. Conte conferma. Lui che ora se li vorrebbe tenere stretti tutti, con la testa già a Lecce. Tutti erano a festeggiare in campo a fine gara, ottimo indizio. La felicità, in fondo, è il primo rimedio per i malanni di fine stagione".