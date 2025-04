Alvino: "McTominay sontuoso! Ma Percassi veramente ha beffato De Laurentiis? Napoli miglior difesa d'Europa"

"#NapoliTorino La fumata è azzurra! Il Napoli vince da grande squadra consapevole dei propri mezzi, prima indirizza la partita, poi la blinda ed infine l’addormenta. McTominay sontuoso ( ma Percassi veramente ha beffato De Laurentiis? Chiedo per un amico). La difesa si conferma la migliore d’Europa senza subire un solo tiro in porta. Il cammino non è più così tanto lungo ma credetemi è talmente emozionante da togliere il sonno. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! ???".

Questo il tweet del collega Carlo Alvino post Napoli-Torino 2-0.