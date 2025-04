Formazioni ufficiali Napoli-Torino: Conte recupera Buongiorno dal 1'! Le scelte di Vanoli

Formazioni ufficiali Napoli-Torino: stasera al Maradona va in scena la prima grande finale di questo rush conclusivo per il sogno scudetto. E la squadra di Antonio Conte è chiamata a vincere assolutamente dopo il risultato di Inter-Roma, nonché occasione pazzesca per diventare totalmente padrone del proprio destino e approfittare anche di un calendario di Serie A apparentemente favorevole.

Quindi il Napoli non può sbagliare ma occhi aperti verso un Toro che, salvo da tempo, non ha più nulla da chiedere a questo campionato e giocherà con una certa e insidiosa spensieratezza.

Formazioni ufficiali Napoli-Torino: stiamo per scoprire le scelte.

Formazioni ufficiali Napoli-Torino

Napoli - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. A disposizione: Turi, Scuffet, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori

Torino - Milinkovic Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Casadei, Tameze, Linetty, Biraghi; Elmas, Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Ilic, Sanabria, Vlasic, Lazaro, Dembele, Ricci, Perciun, Cacciamani

Prossimo turno Serie A 35a giornata

Torino-Venezia venerdì 2 maggio, ore 20.45

venerdì 2 maggio, ore 20.45 Cagliari-Udinese sabato 3 maggio, ore 15.00

sabato 3 maggio, ore 15.00 Parma-Como sabato 3 maggio, ore 15.00

sabato 3 maggio, ore 15.00 Lecce-Napoli sabato 3 maggio, ore 18.00

sabato 3 maggio, ore 18.00 Inter-Verona sabato 3 maggio, ore 20.45

sabato 3 maggio, ore 20.45 Empoli-Lazio domenica 4 maggio, ore 12.30

domenica 4 maggio, ore 12.30 Monza-Atalanta domenica 4 maggio, ore 15.00

domenica 4 maggio, ore 15.00 Roma-Fiorentina domenica 4 maggio, ore 18.00

domenica 4 maggio, ore 18.00 Bologna-Juventus domenica 4 maggio, ore 20.45

domenica 4 maggio, ore 20.45 Genoa-Milan lunedì 5 maggio, ore 20.45

Al prossimo giro sarà il Napoli a giocare prima dell'Inter.