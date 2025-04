Vanoli in conferenza: "Se concedi due gol in fotocopia è anche difficile reagire, ho avuto la fortuna di stare con un grande come Conte. Su McTominay..."

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Torino di Serie A con le dichiarazioni live dell'allenatore del Torino Paolo Vanoli.

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore del Torino Paolo Vanoli dopo Napoli-Torino.

"Dà fastidio perdere, abbiamo fatto una buona prestazione ma sapevamo che se concedi due gol in fotocopia è anche difficile reagire: abbiamo avuto due occasioni non sfruttate, fatta una buona prestazione con quattro giorni di riposo in meno. Conosco bene l'aspetto fisico del Napoli che è forte, ma abbiamo retto soprattutto nel secondo tempo. Nel primo giocando con i tre dietro gli attacchi delle mezz'ali li abbiamo agevolati, è una gara che ci serve per crescere perchè se vogliamo fare uno step i dettagli fanno la differenza. Ora ricarichiamo le pile e pensiamo alla prossima"

"Bisogna finire bene? Ho detto ai miei che dobbiamo essere un esempio per la maglia che indossiamo, ci teniamo al decimo posto. Stasera l'abbiamo dimostrato come nel girone di ritorno, è un aspetto su cui crescere. Ora pensiamo al Venezia, sarà una partita difficile perchè loro si giocano la salvezza e vogliamo i tre punti"

"Conte? Quello che ha vinto dimostra ciò che è, devo prendere consigli dai trofei che ha vinto. Ho avuto la fortuna di stare con un grande allenatore che lo sta dimostrando"

"Ricci ha avuto una ricaduta sul ginocchio che già aveva accusato, ha una tendinopatia al rotuleo e abbiamo provato a recuperarlo: mi ha detto che sentiva fastidio e non lo abbiamo rischiato. Lazaro, Vlasic e Ilic non avevano i 90 minuti nelle gambe, volevo dargli minuti perchè sono giocatori importanti"

"Cosa mi ha dato fastidio? Quando prendi due gol in quella maniera non posso essere contento, contro le big già sai che hanno qualità in tutti i giocatori, se gli regali i gol diventa tutto più difficile. Dobbiamo imparare per fare uno step anche mentale"

"Incontravamo una squadra fisica e molto forte, venivamo da quattro giorni di riposo in meno e abbiamo fatto buone cose ma troppo poche per portare punti a casa. Sono partite che ti fanno capire a cosa servono per fare uno step in più, la differenza sono la capacità di stare in partita e i dettagli, hanno indirizzato la partita come volevano"

"Un giudizio sul campionato? Non posso dare giudizi, devo cercare di dare il meglio per il club e i tifosi: sarei presuntuoso, ci sono i risultati e c'è un lavoro su cui verrò giudicato. Se mi ritengo soddisfatto mi siedo, quindi dico che non sono soddisfatto"

"Cosa è andato storto sui gol? È mancata la marcatura in area, l'avevo preparata e dobbiamo lavorarci su, su questo dettaglio dobbiamo migliorare. Mi sono arrabbiato perchè in area non voglio che si marchi a zona, e McTominay l'abbiamo perso due volte. Ci poteva stare il movimento di Anguissa, sul secondo gol è stato bravo Scott a segnare, ma sono stati due gol fotocopia"