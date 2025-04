Rai - Se Conte chiede di andar via non pagherà una penale, ADL ha deciso...

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato a La Domenica Sportiva alla Rai ha parlato del futuro di Conte:

"C’è una distanza tra De Laurentiis e Conte, Anguissa sogna la Premier ma l’addio non è scontato. Pronti 150 milioni per il mercato. Sondaggi per gli agenti di Orsolini, Sudakov, Frattesi, Pellegrini e Milinkovic Savic. Arriverà anche una punta internazionale e un centrocampista di spessore. Conte è il sogno della Juventus, non ci sarà braccio di ferro. Se Conte chiederà di rescindere non verserà nessuna penale, tanti i nomi come Allegri che è la prima opzione, c’è anche Gasperini ma il Napoli vuole ripartire da Conte”.