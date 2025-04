Scotto: "Straordinario McTominay, bomber tuttofare! Tutto è nelle mani degli azzurri"

"Il #Napoli si riprende il primo posto solitario a 4 giornate dalla fine del campionato, approfittando delle due frenate dell'#Inter e tornando a vincere con continuità. Il merito è soprattutto di uno straordinario #McTominay, bomber e tuttofare, che ha preso in mano la squadra in una volata finale che potrebbe entrare nella storia. Ora è davvero tutto nelle mani degli azzurri: sarebbe un peccato sprecare questo primo posto meritato e inaspettato. Restano da incrociare le dita per i continui problemi fisici, sperando che da #Buongiorno e #Anguissa arrivino buone notizie".

Questo il tweet del collega de Il Roma, Giovanni Scotto, post Napoli-Torino 2-0.