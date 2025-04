DIRETTA VIDEO - Napoli Torino 2-0: LIVE post-partita con i tifosi allo stadio Maradona!

Napoli Torino, diretta gratis su CalcioNapoli24.it della partita di Serie A per la squadra di Antonio Conte contro il Torino di Paolo Vanoli, un match che vale la 34a giornata di campionato. Si giocherà Napoli Torino per le zone alte di classifica di Serie A e ci sarà anche in diretta la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

DIRETTA VIDEO - Napoli Torino

Napoli Torino, LIVE dallo stadio con i tifosi napoletani.

Napoli Torino: diretta testuale

95' - Fischio finale

91' - Ammonito Lazaro

90' - 5 minuti di recupero

85' - Triplo cambio nel Napoli: Raspadori, Gilmour e Simeone per Lukaku, Olivera e Lobotka

84' - Entra Walukiewicz al posto di Masina

75' - Controllo totale del Napoli che gestisce il doppio vantaggio

68' - Cambio Torino: Karamoh prende il posto di Coco

64' - Infortunio anche per Buongiorno che chiede subito il cambio, al suo posto entra Rafa Marin

62' - Traversa di Billing! La palla si stampa sul legno alto sul colpo di testa del calciatore appena entrato

59' - Cambia anche il Torino: Lazaro e Vlasic per Biraghi e Linetty

58' - Conte manda in campo Billing al posto di Anguissa

57' - Brutta botta per Anguissa che chiede il cambio

54' - Giallo per Ilic dopo un duro fallo su Anguissa

49' - Torna a spingere il Napoli che vuole chiudere la partita

46' - Subito cambio nel Torino: ilic al posto di Tameze

21.56 - Inizia il secondo tempo

46' - Fine primo tempo!

45' - 1 minuto di recupero

43' - Giallo per Maripan, duro fallo su Politano

41' - GOOOOOOOOAL!!! SCOTT MCTOMINAY!!!! Ancora lo scozzese che mette a segno un'altra doppietta e non ha più intenzione di fermarsi. Cross di Politano con McTominay che in area di rigore anticipa due avversari e mette la palla in rete

39' - Prova a prendere la situazione in mano il Torino che ora ci prova più del Napoli

33' - Duro intervento di Biraghi su Di Lorenzo che cade a terra di schiena

29' - Tempestiva chiusa di Meret che esce fuori area e anticipa Che Adams

24' - Ottima palla di Lobotka per Lukaku che sfiora solo in area di rigore lo stop

19' - Uscita di Milinkovic Savic che anticipa Di Lorenzo e colpisce anche il capitano del Napoli che per un attimo si accascia a terra

16' - Cross di Politano, anticipato in area McTominay

11' - Che Adams si divora un gol in area piccola di rigore, pallone che finisce altissima

7' - GOOOOOOOOAL!!!! SCOTT MCTOMINAY!!! La apre subito la squadra di Conte, grande taglio di Anguissa defilato in area che serve al centro lo scozzese che di prima batte Milinkovic Savic

3' - Caos in area di rigore, Olivera finisce a terra dopo uno scontro ma non c'è nulla

2' - Tiro di Lukaku deviata in corner

1' - Ci prova subito Coco da fuori, tiro altissimo

20.49 - Iniziata!

20.48 - Un minuto di silenzio per la porte di Papa Francesco

20.08 - In campo per il riscaldamento per i giocatori del Napoli

19.50 - Formazioni ufficiali Napoli-Torino:

Napoli - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. A disposizione: Turi, Scuffet, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.

Torino - Milinkovic Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Casadei, Ricci, Linetty, Biraghi; Elmas, Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Ilic, Sanabria, Vlasic, Lazaro, Dembele, Tameze, Perciun, Cacciamani

19.25 - Napoli arrivato allo stadio Maradona, grande entusiasmo tra i tifosi

Napoli Torino: in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli Torino in diretta su CN24.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.