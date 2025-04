ULTIM'ORA Il Mattino - Centro sportivo del Napoli a Qualiano: firme ad un passo! ADL ha un sogno, ecco il progetto

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione online de Il Mattino dà un aggiornamento importante per quel che riguarda il nuovo centro sportivo dei partenopei:

"Il patron azzurro sa che deve darsi da fare, e alla svelta, per terminare le trattative in corso con i proprietari dei terreni di Qualiano, l’area selezionata per la nuova cittadella sportiva del Napoli. Perché sarà pur vero che «ci sono 18 possibili soluzioni sul tavolo e i tecnici le stanno valutando una per una», come ha detto a Radio Crc De Laurentiis qualche giorno fa, ma ormai il cerchio si è chiuso su questa area vastissima a poche chilometri dall’asse Mediano e dall’uscita di Varcaturo della Domiziana, senza alcun tipo di vincolo urbanistico, con un Puc che prevede già la sua destinazione sportiva e che quindi non ha bisogno di nessun percorso burocratico complesso tra i vari enti. Il Comune di Qualiano ha scelto la riservatezza dopo le fughe di notizia dei giorni scorsi proprio perché siamo davvero vicino alle firme e alla presentazione dei progetti esecutivi e cantierabili. «Io entro il 1° settembre inizierò i lavori del centro sportivo assolutamente, forse anche prima. Ci metto la mia faccia e i soldi». Vero. Ed è quello che ripetono i responsabili del progetto. Perché De Laurentiis ha un sogno: inaugurare la prima parte della nuova Casa del Napoli entro il 2026, nell’anno del Centenario della fondazione del club. In pratica, i primi tre campi, la foresteria e la parte con gli spogliatoi e la palestra.

Qualiano è in cima a tutto, ormai ha scalzato le altre pretendenti. Negli ultimi mesi, [...] il cerchio si sta chiudendo: a meno che non salti tutto, ricominci ogni cosa da capo e quindi, sicuramente, la data del primo settembre di inizio dei lavori salterà. Venticinque ettari in totale, dieci campi da gioco, palestre, piscine, centro benessere. E poi una mini arena da 900 posti per far giocare la Primavera in Youth League e le squadre femminili che avranno anche un settore giovanile: oltre 45 milioni di euro come investimento previsto. Minimo. Stavolta Aurelio De Laurentiis ha fretta. Sul serio. Una nuova cittadella sportiva azzurra lontano da Napoli, come sono tutti i centri sportivi. Secondo i piani del club azzurro ci vogliono tra i 12 e i 16 mesi per completare l’intervento, una volta ottenuti tutti i permessi. Dovrà essere un centro all’avanguardia, al passo col concetto di ecosostenibilità, strategico per il futuro della società".