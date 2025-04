Conte: "Lo scudetto sarebbe un prodigio: ecco cosa ho detto negli spogliatoi. Se ho visto Inter-Roma? Vi dico la verità"

Antonio Conte te ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine di Napoli-Torino:

“Sinceramente non ho seguito Inter-Roma anche perché già soffriamo per noi perché soffrire anche per gli altri? Ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Ho spento telefono, tutto. Solo alla fine ho sentito che qualcuno era contento. Ognuno ha la propria sofferenza (ride ndr).

Cosa ci siamo detti negli spogliatoi? Ho detto che mancano 4 passi, ne abbiamo fatto uno. Sappiamo benissimo che andremo ad affrontare due squadre che devono salvarsi poi Genoa e Cagliari in casa. E’ tutto da giocare. Oggi contava vincere, l’abbiamo fatto da squadra conscia della propria forza. Poi inevitabile che in casa, lo stadio è stato 12° e 13° uomo in campo. Abbiamo già fatto fatica entrare allo stadio per i tanti tifosi che c’erano, erano eccitati e determinati e cercavano di trasferircela.

A Napoli si può fare tutto? Parlo di calcio, ho capito che devo parlare di calcio. Anche perché qualsiasi cosa uno dice viene strumentalizzata. Parliamo di calcio. Andando a vedere la rosa della squadra, noi i gol dovevamo trovarli perché non è una rosa dove ci sono tanti calciatori in doppia cifra o che ti assicurano un to di gol. Devi perciò sfruttare le risorse che hai, tutti sono migliorati. Il primo gol è stato bello con Anguissa e Scott. Abbiamo lavorato tanto, noi abbiamo 74 punti a 4 giornate dalla fine. Penso che la Champions sia un fatto matematico. Pensare da dove partivamo è bello ed è frutto dei ragazzi. Scudetto? Sarebbe un prodigio”.