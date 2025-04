La famiglia Simeone si riunisce a Napoli: pizza da Concettina ai 3 Santi con papà Cholo e Giuliano, domani saranno al Maradona | FOTO CN24

Ultime notizie SSC Napoli, splendida sorpresa nel weekend di Napoli-Torino per tutti gli appassionati di calcio. Perché la famiglia Simeone, al gran completo, è a Napoli. Il Cholo Diego Pablo Simeone e il figlio Giuliano, talento dell’Atletico Madrid, hanno raggiunto in città Giovanni Simeone. L’attaccante azzurro che domani sarà protagonista in Napoli-Torino.

Ma prima, qualche ora da “Cicerone” in città per il Cholito, che ha accompagnato papà e fratello a pranzo da Concettina ai 3 Santi nel cuore del quartiere Sanità. Come raccolto da CalcioNapoli24, il Cholo Simeone domani sarà al Maradona per godersi le gesta del Cholito contro il Toro.