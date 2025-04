"Una vittoria da CAPOLISTA. Primo tempo con gli strappi decisivi, secondo di serena gestione. McTominay, oggi, è uno dei migliori interni box-to-box per rendimento in Europa. Politano e Di Lorenzo formano una catena completata da Anguissa di rara intelligenza calcistica per capacità di assolvere a così tanti compiti nell’arco di una partita. Il “Maradona” canta: la capolista se ne va. Si, se ne va. Avanti tutta!".

Questo il tweet del collega di Radio Crc, Marco Giordano, post Napoli-Torino 2-0.