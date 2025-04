Obi Mikel: "Osimhen vuole andare al Chelsea. Spero vada a giocare in Premier League"

Obi Mikel parla delle scelte di mercato di Vicotr: “Osimhen vuole andare al Chelsea. Spero vada a giocare in Premier League. Il Chelsea? Sì, sicuramente, o il Manchester United, o l’Arsenal. Questo ragazzo segna tantissimi gol. Al Chelsea manca un grande attaccante come lui, uno che segni tanti gol come Osimhen”.