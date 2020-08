Sintesi Barcellona-Napoli 3-1: highlights e gol. Tanti errori decisivi dell'arbitro Cakir [VIDEO]

Barcellona-Napoli - Risultato Barcellona-Napoli Champions League. Sintesi Barcellona-Napoli3-1 hghlights. La Sintesi e il risultato di Barcellona Napoli su Calcio Napoli 24. Il match di Champions League valido per il ritorno degli ottavi di finale allo stadio Camp Nou di Barcellona. Barcellona Napoli 3-1, gol di Lenglet, Messi, Suarez e Insigne.

Barcellona Napoli

Video gol Barcellona Napoli 3-1, highligths e gol

Risultato Napoli oggi - Sintesi Barcellona-Napoli 3-1 hghlights. La Sintesi e il risultato di Barca Napoli su Calcio Napoli 24. Il match di Serie A valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Primo tempo ricco di episodi decisivi. Palo di Mertens, poi il gol di Lenglet viziato da un evidente spinta su Demme che mette ko Koulibaly, l'arbitro e il var convalidano nonostante le giuste polemiche. Poi Messi si scatena, prima gol e poi rigore procurato e trasformato da Suarez. Nel finale di primo tempo prova a riaprirlo Insigne dal dischetto. Nella ripresa controlla il Barcellona, nel Napoli segna Milik per in fuorigioco.

Sintesi Barcellona Napoli 3-1! Barcellona Napoli highlights 3-1

