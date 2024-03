Napoli, servono 27 punti su 27 per la Champions! Repubblica: Europa League obiettivo più credibile

Riparte la Serie A! Domani Napoli-Atalanta inaugura la 30esima giornata di campionato, la prima delle ultime 9 partite stagionali. Oggi il quotidiano La Repubblica prospetta le ambizioni dei club ancora in corsa per un posto in Champions League, tra cui anche il Napoli.

Il Napoli ha 45 punti, con i 27 ancora disponibili salirebbe a 72, certamente quota Champions. Il problema è che una squadra mai capace quest’anno di vincere tre partite di fila dovrebbe fare un filotto di nove. Poco realistico, anche se Calzona ha riattivato almeno una parte del potenziale disperso, e gli scontri diretti residui sono al Maradona. È più credibile l’aggancio all’Europa League, e questo segmento finale va usato come istruttoria per l’imminente rifondazione. Se sta bene spazio a Ngonge, unico frutto interessante dei rovinosi mercati stagionali.