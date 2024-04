Calciomercato Napoli - Il Napoli, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, osserva con attenzione anche un altro argentino - argentino made in Italy.

Napoli su Retegui

Mateo Retegui, il centravanti del Genoa e della Nazionale, ha 24 anni e ha collezionato finora 8 gol in 27 partite. Fatalità: la sua prima italiana - con l’Italia e in assoluto - andò in scena proprio al Maradona contro l’Inghilterra, il 23 marzo 2023. E fu subito amore (e gol).