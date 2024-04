Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis ha avuto due brutte notizie

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Arrivano aggiornamenti riguardo quella che sarà la scelta di Aurelio De Laurentiis che ha già scelto il nuovo direttore sportivo che sarà Giovanni Manna e i due lavorano per il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli, ultimissime sul nuovo allenatore

Calciomercato Napoli - Vuole accelerare i tempi il presidente De Laurentiis per la rivoluzione del suo Napoli, ma chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Il numero uno del club, secondo quanto confermato da SportMediaset, ha ancora Antonio Conte e Stefano Pioli come obiettivi primari per la panchina azzurra. In lista anche tantissimi altri nomi, come anche Gasperini in Italia. Non ci sarebbero però delle buone notizie, secondo le ultimissime notizie di Sport Mediaset, per il patron del club partenopeo.

Pare, infatti, che Conte e Pioli abbiano messo in stand-by la proposta di De Laurentiis per il ruolo di allenatore Napoli. Entrambi vogliono prendersi del tempo, il primo per valutare anche le altre offerte che possono arrivare tra un mese quando saranno finiti i campionati e i vari club annunceranno i cambi allenatori, mentre il secondo ha tanta voglia di restare ancora a Milano (contratto in scadenza 2025) e provare a convincere la società in queste ultime partite stagionali. Un problema l'attesa che creano Pioli e Conte visto che De Laurentiis vuole scegliere il nuovo allenatore del Napoli il prima possibile per non restare beffato.