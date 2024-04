Bargiggia: "Conte al Napoli? De Laurentiis si sta pentendo: ecco il vero nome in pole"

Calciomercato Napoli - Paolo Bargiggia ai microfoni di Tv Play ha dato gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo allenatore del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Secondo il Milan, in senso lato, considerano che Conte possa dare una risposta affermativa sulla base delle cifre del triennale, che hanno fatto uscire, da 7.5 milioni del Napoli. A me non risulta questa cifra per Conte, mi risulta invece che Italiano è finito fuori dai radar di De Laurentiis che sta aspettando l'esonero di Pioli per ingaggiarlo. Poi, come seconda opzione, c'è Gasperini ma è difficile strapparlo all'Atalanta. Su Conte, aggiungo, che De Laurentiis si stia un po' pentendo nel senso che non se la sente di fargli un triennale a quelle cifre":