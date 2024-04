Napoli beffato dal Milan, può firmare con i rossoneri

Calciomercato Napoli ultimissime- Tante notizie che riguardano le scelte che farà il Napoli e non solo. In Serie A tante squadre cambieranno e ora occhio anche a quello che proverà a fare il Milan che si è inserito ora nella corsa per l'acquisto di un giocatore che tanto piace al Napoli.

Calciomercato Napoli: Hancko può firmare col Milan

Come riportato dai colleghi di Tmw, il Milan monitora la situazione di David Hancko, difensore ceco, cresciuto enormemente nelle sue ultime due stagioni al Feyenoord, è inseguito dai club di mezz'Europa. Anche il Napoli ha messo nel mirino il centrale dalla scorsa estate quando è andato via Kim, ma la valutazione fatta dagli olandesi di 25 più bonus aveva fatto scappare tutte le società che avevano intenzione di puntare su di lui.

Quest'anno però Hancko si è riconfermato e il Feyenoord ha alzato ulteriormente le richieste. Ora il club olandese vuole 40 milioni per lui. Una cifra altissima. Da capire le intenzioni di Milan e Napoli su Hancko che ha voglia anche di giocare la prossima Champions.