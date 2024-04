Contestazione tifosi Napoli, Gazzetta: anche basta, certe sfilate sono umilianti! Bisognerebbe ribellarsi, ma per quieto vivere...

Ultime notizie SSC Napoli - Al termine della partita persa a Empoli, i giocatori del Napoli sono stati “convocati” sotto la curva ospiti e la questione viene analizzata dalla Gazzetta dello Sport.

A Empoli qualche capo della tifoseria ha inflitto ai calciatori del Napoli il solito “sermone” post sconfitta:

"Qualche giorno prima, alla fine di Roma-Milan in Europa League, era successa la stessa cosa: la squadra di Pioli a occhi bassi sotto il settore della Curva Sud Milano in trasferta. Anche basta, certe sfilate sono umilianti. Bisognerebbe ribellarsi, ma per quieto vivere..."