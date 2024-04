Ndicka rientra contro il Napoli? Le ultime sul difensore della Roma

Ultime notizie SSC Napoli - L’ivoriano difensore della Roma Evan Ndicka è risultato idoneo alla ripresa dell’attività sportiva che verrà monitorata, ha reso noto la società giallorossa, e potrà allenarsi con la squadra. Ci sarà contro il Napoli? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Daniele De Rossi deciderà in queste ore se portare Ndicka a Udine in ritiro con la squadra:

"Di certo, il difensore centrale sarà in panchina domenica a Napoli, pronto a tornare in campo all’Olimpico il 2 maggio nella gara d’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Per la Roma il ritorno di Ndicka costituisce un’arma in più lungo il sentiero minato della Champions"