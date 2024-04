Allenatore Napoli, con il 'no' di Conte e Pioli un ritorno di fiamma

Calciomercato Napoli ultimissime - Continua la ricerca del nuovo allenatore del Napoli, De Laurentiis può fare una scelta a sorpresa senza il sì di Conte e Pioli. Ci sono delle nuove notizie che riguardano la decisione del Napoli su chi sarà il prossimo allenatore.

Nuovo allenatore del Napoli: scelta a sorpresa

Notizie che riguardano il ruolo del prossimo allenatore del Napoli con Sportmediaset che parla della scelta di Conte e Pioli che sono tra le prime scelte di De Laurentiis, ma che al momento hanno messo in stand-by il presidente azzurro. Ecco che allora il Napoli, se non dovesse concretizzare per i precedenti nomi, potrebbe valutare come candidatura anche quella di Paulo Sousa: un altro dei nomi che è stato già accostato lo scorso anno alla panchina del Napoli.