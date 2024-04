Calciomercato Milan, addio Giroud: ha firmato con i Los Angeles a parametro zero!

Calcio mercato Serie A - Piove sul bagnato in casa Milan, che in estate perderà Olivier Giroud. E la notizia arriva proprio nelle ore successive al derby di Milano perso, l'ennesimo dell'era Pioli che è anche lui in bilico ed è plausibile l'esonero a fine stagione.

Intanto, proprio poco fa con un'ultim'ora di calciomercato, Fabrizio Romano ha annunciato l'accordo fra Giroud e i Los Angeles FC: addio quindi al Milan per il francese. Questo il tweet del giornalista esperto di mercato:

"Olivier Giroud diventerà un nuovo giocatore dei Los Angeles FC, è pronto per il nuovo capitolo in MLS dopo l'accordo verbale raggiunto a marzo! Il contratto fino a dicembre 2025 e i documenti sono stati firmati. Giroud può essere considerato un nuovo giocatore dei LAFC. Giroud lascerà il Milan da svincolato. Ci siamo, here we go!".