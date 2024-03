Barcellona-Napoli, De Laurentiis al pranzo UEFA risponde così alle domande dei giornalisti | VIDEO & FOTO CN24

Notizie Napoli - Barcellona-Napoli, ci siamo! E' il giorno della super sfida dello stadio Olimpico di Barcellona che deciderà chi tra i blaugrana e gli azzurri volerà ai quarti di finale di Champions League. Alle ore 14:00 al ristorante Via Veneto è previsto il pranzo UEFA, al Barrio de Sarrià.

Alle ore 14:00 sono arrivati tutti gli invitati, in perfetto orario. Per il Napoli ci sono: Aurelio De Laurentiis, Edoardo De Laurentiis, Valentina De Laurentiis, Andrea Chiavelli, Mauro Meluso, Maurizio Micheli e anche Stefano Ceci, ex manager di Maradona che era presente anche al Pranzo Uefa svoltosi a Napoli tre settimane fa. La delegazione azzurra ha poi portato vari doni alla dirigenza spagnola, come da consuetudine.

Il presidente Aurelio De Laurentiis si è lasciato andare ad una semplice battuta, in risposta alle tantissime domande dei cronisti accalcati all'esterno del ristorante: "Evviva il Napoli!", ha esclamato ADL.

Per il Barcellona è arrivato Joan Laporta, così come anche il vice presidente del club che alla domanda sulla fiducia in vista del match di stasera ha risposto: "Totale fiducia".