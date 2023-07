Zedadka resta al Napoli! Esercitata opzione di rinnovo, spunta una novità | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Karim Zedadka resta al Napoli! Il giocatore algerino classe 2000, dopo aver conquistato il titolo di campione d'Italia con 3 presenze e 17 minuti all'attivo nella stagione 2022-2023 con il Napoli, resta in azzurro. Il suo contratto era in scadenza il 30 giugno 2023, ma nelle ultime ore c'è stata la decisione definitiva del Napoli.

Come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, il Napoli ha voluto esercitare l'opzione per il rinnovo di contratto dando all'algerino altri 2 anni di contratto. Una novità quindi rispetto alle prime indiscrezioni che erano circolate in merito al futuro del terzino e centrocampista.

Ora bsigonerà capire quale sarà il suo futuro, se restare ancora in azzurro o se andare in prestito. Tutto dipenderà da Garcia e dalle scelte che saranno effettuate tra Dimaro e Castel di Sangro.

RIPRODUZIONE RISERVATA