Calciomercato Napoli - Stanno ben figurando gli azzurrini presenti a Dimaro e attenzioni da Rudi Garcia. Intanto si sta già delineando il loro futuro come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Mercato Napoli, due offerte per Ambrosino

Vergara, per esempio, è pronto per un prestito alla Reggiana, mentre per Ambrosino è arrivata un’offerta dal Blackburn Rovers con la formula del riscatto legato alla promozione eventuale in Premier League. In Serie B tuttavia c’è anche il Catanzaro che spinge per averlo in prestito.