Veretout-Napoli, Gazzetta annuncia: "Sarà il secondo acquisto, accordo imminente tra le società. Firmerà un quinquennale: cifre e dettagli"

Ultimissime calciomercato Napoli - Jordan Veretout secondo acquisto del Napoli? Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sarà così. Ieri c'è stato un incontro tra l'agente del calciatore francese, De Laurentiis e Giuntoli e le parti sembrano essere molto vicine all'accordo. Pochi milioni dividono Fiorentina e Napoli ormai ed è Giuffredi che sta mediando per gli ultimi dettagli:

"Il Napoli sta dando un’accelerata per chiudere una trattativa, avviata da tempo. Ieri il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli hanno incontrato Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ma anche di Veretout oltre che di Hysaj e Mario Rui. È Giuffredi il regista di questa seconda operazione, che il Napoli è pronto a chiudere.

La Fiorentina è scesa dai 25 milioni iniziali richiesti a 22 comprensivi di bonus. Adl vorrebbe fermarsi a 17 più bonus, ma le condizioni per chiudere abbastanza velocemente ci sono ed è proprio Giuffredi che sta smussando gli angoli fra i club. Sul giocatore, come caratteristiche, c’è già il gradimento di Carlo Ancelotti. Il francese in Italia sta bene e la soluzione Napoli, considerando anche la Champions, lo stimola parecchio.

Le informazioni che sul giocatore ha preso l’Arsenal non sembrano poter disturbare l’operazione del Napoli, che ha già dato la sua disponibilità e per il quale c’è già un accordo di massima su un quinquennale da 1,8 milioni di euro netti a stagione, più bonus.

La stessa Fiorentina spera di ricavare quanto più possibile ma non tirerà la corda più di tanto visto che il giocatore ha un contratto che scadrà nel 2021. Insomma ci sono tutti i presupposti perché il Napoli possa presto annunciare il proprio secondo colpo".