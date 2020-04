Venerato a CN24: "Cavani non sarà un giocatore del Napoli, Matador non rientra nei parametri"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista di Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni per fare il punto sui movimenti in attacco del Napoli:

"Cavani non sarà un nuovo tesserato del Napoli. Il Matador non rientra nei piani del club partenopeo: ingaggio e età lontani anni luce dai parametri economici dalle linee dettate da De Laurentiis. Dirigenti irritati, ci risulta, per una fuga di notizie poco attinente la realtà. Cavani non rientra nei piani estivi".