UFFICIALE - Napoli, nuovo prestito per Ambrosino: sei mesi al Cittadella

Calciomercato Napoli - Il Cittadella ha messo a segno un altro colpo per l'attacco tesserando in prestito fino a fine stagione Giuseppe Ambrosino, classe 2003 che ha giocato la prima parte della stagione con il Como collezionando quattro presenze con un gol.

L’A.S. Cittadella comunica il trasferimento in prestito fino al termine della stagione di GIUSEPPE AMBROSINO dal Napoli.

Attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli, Ambrosino si è messo in mostra con la formazione Primavera partenopea andando a segno 19 volte lo scorso campionato. Prestazioni che gli sono valse la chiamata in prima squadra, dopo la preparazione estiva agli ordini di Spalletti il prestito al Como dove ha giocato il girone d’andata.

A Giuseppe il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di stagione con i nostri colori.