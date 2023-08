UFFICIALE - Lindstrom firma col Napoli: annuncio di ADL

Jesper Lindstrom firma ed è un nuovo giocatore della SSC Napoli. Dopo aver svolto le visite mediche con il club azzurro a Villa Stuart, a Roma, sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana, è arrivato l'annuncio del Napoli per l'acquisto di Jesper Lindstrom. In sua compagnia c'erano anche la fidanzata, Sofie Storm Gregersen, e il suo agente. "Benvenuto Jesper". Questo il tweet di benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis.

Lindstrom Napoli

Lindstrom Napoli: annuncio ufficiale di ADL

Napoli - Adesso è arrivato anche l'annuncio ufficiale della SSC Napoli con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha comunicato la firma del nuovo acquisto Jesper Lindstrom che arriva dall'Eintracht Francoforte. A darne l'annuncio è stato proprio il patron del Napoli con il suo consueto benveuto al calciatore che è pronto a mettersi a disposizione di Rudi Garcia da subito.