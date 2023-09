Tuttosport - Dionisi via dal Sassuolo? Su di lui due big di Serie A

Notizie Calcio Napoli – Con la stagione alle battute iniziali c'è già chi pensa al futuro. Mentre il Sassuolo si gode Alessio Dionisi, che si sta guadagnando la fama di ammazza grandi dopo le vittorie consecutive contro Juventus e Inter. Il rendimento del tecnico non è passato inosservato e secondo la redazione di Tuttosport, Napoli e Roma lo avrebbero messo nel mirino per la prossima stagione. Per i giallorossi José Mourinho è in scadenza e non esistono certezze in merito al suo futuro; mentre gli azzurri potrebbero pensare a lui nel caso in cui Rudi Garcia dovesse steccare.