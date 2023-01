SSC Napoli, la radio ufficiale: scambio Gollini-Sirigu, si chiude la settimana prossima! Colloqui Giuntoli-agenti

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“A Salerno c’è un colpo di scena, è stato Davide Nicola a chiamare ili residente Iervolino chiedendogli di tornare. Il Napoli sta provando a chiudere il doppio passaggio di portieri, Sirigu e Gollini, per i quali si parla sia con l’Atalanta sia con la Fiorentina: Giuntoli ed il procuratore Riso stanno parlando, dalle informazioni che abbiamo è una operazione in dirittura d’arrivo che però non verrà chiusa questa settimana”