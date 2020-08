Shakhtar Donetsk, il direttore dello scouting Boto: "Matvienko-Napoli? Solo sondaggio, non ci passa nemmeno per la testa di cederlo!" [ESCLUSIVA]

Napoli - Josè Boto, direttore dello scouting dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24": "Più di miracolo parlerei di grande programmazione, non facciamo mai il passo più lungo della gamba provando a raggiungere gli obiettivi. E' molto più facile arrivare a calciatori top dal Brasile per noi mentre risulta più complicato se dovessimo prendere un calciatore top dall'Italia. Matvienko-Napoli? C'è stato solo un sondaggio, è uno dei calciatori più importanti che abbiamo: non ci passa nemmeno per la testa di darlo via"