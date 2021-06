Sarri vuole Brandt, l'alternativa è Callejon: l'affare Hysaj non è ancora chiuso

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica Romaritaglia ampio spazio al calciomercato della Lazio che vuole assecondare i desideri di Maurizio Sarri. Dal quotidiano si legge:

Sarri ha messo in cima alla lista Julian Brandt, 25 anni, duttile ala del Borussia Dortmund. L’alternativa potrebbe essere Callejon, già allievo di Sarri al Napoli, in scadenza nel 2022 con la Fiorentina. Il ds Tare è sereno, è in contatto con l’allenatore e lo rassicura. Oltre a un esterno alto, Sarri ne vuole subito uno basso: Hysaj, in scadenza col Napoli, è il prescelto, ma l’affare non è chiuso.