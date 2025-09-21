Rai - Insigne è pronto a tornare in Serie A
Calcio Mercato 23:21
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Ciro Venerato, giornalista Rai, rivela le ultime notizie in merito a Lorenzo Insigne e al suo ritorno in Serie A:
"Dopo 7 anni tutto è pronto per l’ennesimo deja vu. Insigne ha incassato 12 milioni di euro dal Toronto per la risoluzione contrattuale. Ha già detto no a Sassuolo e Parma, Conte l’avrebbe riabracciato volentieri a Napoli ma ADL ha detto no. Ora Insigne vuole firmare con la Lazio, Gattuso gli ha promesso di convocarlo al Mondiale se tornerà quello di un tempo".
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