Rai - Insigne è pronto a tornare in Serie A

Ciro Venerato, giornalista Rai, rivela le ultime notizie in merito a Lorenzo Insigne e al suo ritorno in Serie A:



"Dopo 7 anni tutto è pronto per l’ennesimo deja vu. Insigne ha incassato 12 milioni di euro dal Toronto per la risoluzione contrattuale. Ha già detto no a Sassuolo e Parma, Conte l’avrebbe riabracciato volentieri a Napoli ma ADL ha detto no. Ora Insigne vuole firmare con la Lazio, Gattuso gli ha promesso di convocarlo al Mondiale se tornerà quello di un tempo".