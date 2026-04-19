Lobotka, giorno di riposo trascorso in barca con la sua Simona Leskovska: ecco dove | FOTO

Ultime notizie SSC NapoliÂ -Â Domenica relax per molti azzurri, dopo la delusione diÂ Napoli-Lazio 0-2, AntonioÂ Conte ha comunque concesso un giorno di riposo a tutta la squadra.Â Oltre aÂ McTominay-Gilmour in spiaggia a Varcaturo eÂ Juan Jesus in barca, anche altri azzurri hanno scelto di godersi una giornata fuori nella domenica napoletanaÂ splendida, dal punto di vista climatico.
AncheÂ Stanislav Lobotka ha scelto di godersi una giornata in barca nel giorno libero concesso dalÂ Napoli diÂ Antonio Conte. E con la sua compagna,Â Simona Leskovska, ha scelto Capri:
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