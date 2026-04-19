Lobotka, giorno di riposo trascorso in barca con la sua Simona Leskovska: ecco dove | FOTO

Ultime notizie SSC NapoliÂ -Â Domenica relax per molti azzurri, dopo la delusione diÂ Napoli-Lazio 0-2, AntonioÂ Conte ha comunque concesso un giorno di riposo a tutta la squadra.Â Oltre aÂ McTominay-Gilmour in spiaggia a Varcaturo eÂ Juan Jesus in barca, anche altri azzurri hanno scelto di godersi una giornata fuori nella domenica napoletanaÂ splendida, dal punto di vista climatico.

Napoli: Lobotka si gode Capri in barca

AncheÂ Stanislav Lobotka ha scelto di godersi una giornata in barca nel giorno libero concesso dalÂ Napoli diÂ Antonio Conte. E con la sua compagna,Â Simona Leskovska, ha scelto Capri:

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