Napoli-Ibrahimovic, Cammaroto sicuro: "Gli azzurri sono la sua prima scelta! Raiola ha già dato disponibilità a De Laurentiis"

Calciomercato Napoli. Ibrahimovic al Napoli è una suggestione che stuzzica la fantasia di parecchi tifosi partenopei: il centravanti svedese, svincolatosi dai Los Angeles Galaxy, potrebbe tornare in Italia a gennaio. Non solo gli azzurri sul calciatore, anche Milan e soprattutto Bologna si muovono per l'attaccante.

Emanuele Cammaroto, nel suo editoriale su NapoliMagazine.com, ha rivelato alcuni dettagli della possibile trattativa tra la società di patron De Laurentiis e Zlatan Ibrahimovic:

Mertens e Callejon sembrano essere ai titoli di coda. Non si può perderli a giugno a scadenza, a costo zero e allora già a gennaio potrebbero lasciare Napoli, entrambi o di certo almeno uno dei due. Mertens non ha firmato con l'Inter, come qualcuno dice, e non ha ancora chiuso al rinnovo ma le parti sono lontane. Se sarà divorzio immediato con Mertens e Callejon, con relativo alleggerimento del monte ingaggi da 4 e 3 milioni (7 totali), a quel punto ADL prenderebbe in considerazione l'ipotesi Ibrahimovic. Sullo svedese la situazione e' chiara: Ibra in Italia vuole Napoli e il Napoli, e' la grande sfida di fine carriera e Raiola ha dato la disponibilità sua e del giocatore a De Laurentiis per sedersi ad un tavolo. Il Napoli e' la prima scelta del giocatore. Ma almeno per il momento non c'è trattativa perché c'è stato il caos della rivolta, Ancelotti e' in bilico e il club vuole capire cosa accadrà da qui a breve. Capiremo il futuro di Ibra tra 15/20 giorni. C'è da sperare che il Napoli sfrutti questa occasione di mercato perché anche a 37 anni uno come Ibrahimovic e' un totem che ha classe immortale e quel carisma feroce che manca in questo Napoli. Il Milan e' un'ipotesi ma un ripiego perché il Milan attuale e' una ex grande che non può dare grossi stimoli al giocatore. Bologna e' la terza scelta, Saputo ci sta provando sul serio ma con tutto il rispetto sarebbe molto sorprendente vedere Ibrahimovic tornare in Italia per lottare per non andare in B.