Napoli all'assalto di Santiago Gimenez? Gazzetta: vale già 50mln, ma il prezzo non spaventa

Nella storia del Napoli di De Laurentiis non è mai mancato il grande centravanti. Il club è già al lavoro da mesi per cercare il nuovo Osimhen, e la Gazzetta dello Sport fa il nome di Santiago Gimenez del Feyenoord.

Il Napoli andrà all’assalto del miglior uomo possibile, anche in base alle esigenze del club. Santiago Gimenez è l'uomo giusto?

"Il 22enne nazionale messicano nato in Argentina, a Buenos Aires, è autore di una stagione superlativa in Olanda: Gimenez vale già 50 milioni, ma il prezzo non spaventa. 47 reti in 80 presenze in meno di due stagioni col Feyenoord, idealmente pronto per essere un giocatore chiave per il nuovo progetto"