Mihaila, l'agente: "Il Napoli lo segue? Ho un grande rapporto con De Laurentiis. Parlarne adesso è presto: Valentin è concentrato sulla salvezza del Parma" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Ioan Becali, agente di Valentin Mihaila ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live" sul possibile approdo a Napoli: "E' un ragazzo è stato seguito da tanti scout, poi il Parma si è fatto avanti e l'ha preso. Dispiace che i ducali siano in questa situazione, spero possano salvarsi perché hanno un grande presidente. Molte squadre me lochiedono, ma lui deve pensare prima alla situazione del Parma. Faccio questa professione da 35 anni, il mio primo trasferimento fu Petrescu al Foggia. Mutu giocava più indietro di Valentin, avrebbe potuto superare anche Hagi. Mihaila appartiene ad un altyra generazione, spero possa fare quanto meno la carriera di Adrian. Lui è arrivato a Parma con una pubalgia perdendo tre mesi. Mi hanno chiesto di lui in Inghilterra, Spagna. Napoli? Ho una buona relazione con il presidente, ho vissuto lì quando avevo 20 anni vivendo ai "Quartieri Spagnoli" per 2 anni. Per ora è presto ancora, primo traguardo è la salvezza del Parma. Avrà richieste se continuerà così"