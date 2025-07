Lo "Skibidi Boppy" contagia anche il Napoli! Lombardo cavalca il trend a Dimaro | VIDEO

Lo "Skibidi Boppy" virale ovunque sui social e soprattutto su TikTok contagia anche la SSC Napoli. A cavalcare il trend è stato Nicola Lombardo, il responsabile della comunicazione della SSC Napoli, a margine dell'incontro a Dimaro tra calciatori e tifosi.

Terminato l'evento, Nicola Lombardo ha estratto un bigliettino dalla tasca e poi ha letto ad alta voce salutando i tifosi in piazza con "Skibidi Boppy". La frase, che di per sé non significa nulla, è diventata un vero e proprio tormentone no-sense sui social. Guarda il video su CalcioNapoli24.