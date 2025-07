Conte studia Hasa: 'interrogazione' post-allenamento con il baby centrocampista | FOTO CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Settimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si trattava dell'allenamento pomeridiano del Giorno 4 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli. Al termine della partitella a campo ridotto per il gruppo di Antonio Conte, con le seguenti formazioni:

Rosa: Meret; Di Lorenzo,Marianucci, Juan Jesus, Mazzocchi; Raspadori, Lobotka, Anguissa; Zerbin, Lucca, Politano.

Blu: Contini; Zanoli, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; De Bruyne, Hasa, McTominay; Neres, Lukaku, Lang.

Terminato 2-1 per i blu con le reti di McTominay, Spinazzola e Raspadori, durante lo stretching finale Antonio Conte ha voluto dedicare qualche minuto nel parlare con Luis Hasa, utilizzato da centrocampista centrale nel terzetto con De Bruyne e McTominay sin da inizio ritiro. Che possa essere schierato così anche con Arezzo e Catanzaro? In attesa del rientro di Gilmour, s'intende.