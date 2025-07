Ndoye-Napoli, Romano: "Il Bologna ha ricevuto un'offerta dal Nottingham", le ultime

Ultime calcio Napoli - Attraverso il proprio canale Youtube, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Dan Ndoye, obiettivo del Napoli:

"Il Napoli ha continuato a lavorarci in settimana con nuovi contatti col Bologna dopo l'ok già da giugno del giocatore. Ma è entrato nell'operazione il Nottingham Forest. E' chiaro che l'appeal è diverso ma il Nottingham ha intenzione di fare in fretta e sul serio. Oggi il club inglese ha recapitato un'offerta ufficiale al Bologna, toccando i 30mln di euro ed è pronto ad inserire anche dei bonus. Quindi il Forest è andato molto forte sul giocatore e da quanto mi risulta ha anche sui termini contrattuali con l'esterno. Quindi il giocatore ha detto sì sia al Nottingham Forest sia al Napoli in termini di stipendio e di progetto. Per quanto riguarda il Napoli, resta interessato a Ndoye, vedremo se deciderà di accelerare nei prossimi giorni. Per ora è andato con calma sapendo di essere stato in vantaggio a lungo".